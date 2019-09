Cento anni di «filiera corta»

Dal 31 agosto 1919 al 31 agosto 2019: sono passati i cento anni di vita per la cooperativa di consumo di Vesio a Tremosine. La ricorrenza è stata celebrata in grande stile ieri in piazza Vittorio Veneto, dopo il completamento delle opere di ristrutturazione che nello scorso febbraio hanno interessato parte del fabbricato di proprietà dove è collocato lo storico punto vendita, da sempre punto di riferimento del territorio. Fondata grazie a monsignor Giacomo Zanini, la sua storia affonda le radici nella solida tradizione della dottrina sociale cristiana, collocandosi cronologicamente fra le ultime istituzioni di questo illuminato sacerdote. Il sodalizio in verità risulta già operativo nel 1901 come costola della Cassa Rurale, in una terra dove lo spirito cooperativistico è ancora forte, alimentato oltre dalla coop di Vesio e dalla Bcc del Garda, anche dal Caseificio Alpe del Garda. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.