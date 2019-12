Ha trovato casa tra i boschi di Tremalzo in alto Garda, in territorio di Tremosine sul confine trentino, l’unico esemplare di lince fino ad ora documentato sulle Alpi italiane, ad eccezione di pochissimi singoli individui presenti nel Friuli settentrionale al confine con la Slovenia. Si tratta dell’esemplare maschio B132, materializzatosi già nell’ottobre 2014 sul versante bresciano di Tremalzo negli scatti e nei filmati di Giampietro Pace, appassionato di natura e fotografia. CINQUE ANNI DOPO, grazie ancora al filmato realizzato nei giorni scorsi da alcuni cacciatori sempre a Tremalzo, diffuso dalla Provincia di Trento e certificata senza se e senza ma, a sei mesi dall’ultima segnalazione, la presenza del felino tra il Parco alto Garda e la riserva di Molina di Ledro. Si tratta di un esemplare maschio nato nel 2006 nel cantone del San Gallo in Svizzera (dove è presente una piccola popolazione, reintrodotta dalle autorità locali). (...)

Luciano Scarpetta