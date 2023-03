Lugana über alles È il più esportato in Germania

Lugana über alles, è proprio il caso di dirlo: il bianco nettare prodotto sulle colline del basso Garda da uve Turbiana - 27,9 milioni di bottiglie nel 2022 - lo scorso anno è stato il vino più esportato e quindi anche il più bevuto in Germania. Numero uno dunque in un mercato che vale il 14% del totale export a valore e ha fatto registrare una crescita del +17% rispetto al 2021. Lo rivela l'ultima ricerca dell'osservatorio Efi, Edoardo Freddi International, prima azienda italiana di export management del settore vino. È in terra teutonica che il Lugana risulta essere il vino più esportato nel 2022, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente. Più dei vini Sauvignon, al secondo posto nella graduatoria dell'export italiano in Germania, e ancor più dell'Amarone, il rosso più celebre della Valpolicella che tra i tedeschi ha già fama di «cult» (e infatti è cresciuto del 63% rispetto al 2021). «Nonostante il perdurare della guerra e i rincari stellari delle materie prime (specie il vetro), dei trasporti e dell'energia - spiegano dall'osservatorio Efi - l'export dei vini italiani tiene. Scendono i volumi nella grande distribuzione, ma salgono i valori dell'export trainato dalla ristorazione». Il Lugana è l'unico vino bresciano sul podio di uno dei principali mercati esteri del vino nostrano: il 15% dell'export italiano finisce negli Stati Uniti, il 14% in Germania, il 10% in Svizzera, il 9% in Canada, l'8% in Gran Bretagna, il 7% in Cina (che però è destinato a scalare la classifica: +60% di vendite rispetto al 2021). La Lombardia è la settima regione italiana per l'export: tra i più venduti, oltre al Lugana (che fa bei numeri anche in Stati Uniti e Giappone), si segnalano i vini della Valtellina e dell'Oltrepò Pavese. Nel 2022 il Lugana ha raggiunto 2.570 ettari di superficie vitata, 27,9 milioni di bottiglie prodotte, +7% di prezzo medio a scaffale (che ora sfiora gli 8 euro a bottiglia). Il vino italiano più esportato al mondo è lo chardonnay, seguito dal Barolo e dal Pinot grigio; solo quarto si piazza il Prosecco, che però cresce del 20% nel 2022. •. A.Gat.