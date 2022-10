Moratti e Boeri a Salò per il polo socio-sanitario

Si alza il velo venerdì a Salò sul progetto della «Casa di Comunità», la nuova struttura socio sanitaria territoriale prevista a Cunettone. Alla conferenza stampa di presentazine del progetto saranno presenti la vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Welfare Letizia Moratti e l'architetto Stefano Boeri. Come anticipato a luglio, Asst Garda ha confermato l’impegno di spesa di 10,5 milioni dei fondi Pnrr per la realizzazione della nuova struttura a Salò, affidando l’incarico per il progetto allo studio di Stefano Boeri Come definito dal protocollo d’intesa sottoscritto il 26 ottobre 2021 da Regione Lombardia, Ats Brescia, Asst Garda e Comune di Salò, la Casa della Comunità e la Centrale operativa territoriale (Cot) sorgeranno su un’area comunale di 8.245 mq adiacente la Sp 572 nei pressi di Cunettone. Il Comune di Salò e Asst Garda avevano proceduto in febbraio davanti al notaio alla consegna dell’area individuata. Da quel giorno hanno preso il via 48 mesi di tempo, termine stabilito per realizzare la nuova struttura, che dovrà per questo essere consegnata entro il 31 gennaio 2026. L.Sca.