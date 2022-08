Morso da una vipera nell’orto, pensionato all’ospedale salvato dall'antidoto

Finisce all’ospedale dopo essere stato morso da una vipera nelle campagne a ridosso del Garda. Protagonista della brutta avventura è G.C., 84 anni, ex infermiere, residente nella prima collina poco sopra Cassone, paesino costiero poco a Sud di Malcesine, sulla sponda veronese del lago.

L’uomo stava curando il proprio orto quando, all’improvviso, mentre aveva le mani nell’erba, ha sentito un dolore acuto provocato da un morso di un animale che in un primo momento non è riuscito ad individuare.

L’anziano ha avuto la prontezza di guardare meglio e di scoprire quindi che a morderlo sul dito della mano destra era stata una vipera. A quel punto, l’uomo ha deciso di recarsi autonomamente all’ospedale di Malcesine, a pochi chilometri, in Val di Sogno, portando con sé anche la vipera che nel frattempo aveva ucciso.

Dopo averlo visitato, il personale sanitario ha deciso di trasportare il pensionato all’ospedale di Borgo Trento, a Verona. Al Pronto Soccorso scaligero gli sono state somministrate terapie locali, oltre al siero antivipera. Nelle ore successive al morso del serpente, infatti, la mano e il braccio dell’uomo si sono gonfiati notevolmente. Un segnale preoccupante che indicava come il veleno del rettile purtroppo stesse facendo effetto, confermato dagli esami a cui è stato sottoposto che hanno presentato diversi valori fuori norma.

Poi però l’antidoto, utilizzato al Centro antiveleni che opera proprio a Borgo Trento ha fatto effetto: le condizioni del paziente sono progressivamente migliorate, tanto da consentire la dimissione 24 ore dopo.

«Quando abbiamo preso in cura il paziente, il veleno si stava diffondendo. Per questo motivo abbiamo dovuto somministrargli l’antidoto Fab, Frammenti anticorpali. Le condizioni del paziente non erano critiche ma era necessario intervenire con tempestività», osserva il dottor Giorgio Ricci, direttore del Centro Antiveleni Veneto di Verona, punto di riferimento non solo regionale ma di buona parte del Nord Italia per intossicazioni e avvelenamenti.

Ricci spiega inoltre quali siano le norme da seguire, nel caso si venisse morsi da una vipera. «Innanzitutto non bisogna assolutamente commettere alcuni errori grossolani, che ahimè, talvolta ancora capita di vedere commessi. Non serve applicare lacci attorno alla parte lesionata dal rettile - avverte -. Interrompere la circolazione venosa non serve perché il veleno della vipera si diffonde per via linfatica. Inoltre non bisogna effettuare incisioni, che faciliterebbero la penetrazione della sostanza tossica iniettata dall’animale. Anche tentare di succhiare la parte ferita è inefficace. È buona pratica invece cercare di pulire il punto dove è avvenuto il morso - precisa il dottor Ricci -. Quando il morso di una vipera è secco, cioè senza l’iniezione di veleno, o quando quest’ultimo circola in basse dosi, di solito è sufficiente porre in osservazione il paziente e sottoporlo a una serie di esami di controllo. La situazione è più delicata, invece, nel momento in cui il gonfiore si estende, il veleno entra in circolo e compaiono sintomi quali nausea, diarrea, abbassamento di pressione e alterazione degli esami. A ogni modo, è sempre indispensabile, in tutte le situazioni, chiamare il 118, che fornirà tutte le indicazioni necessarie, oltre a un intervento in loco se necessario. Dal momento del morso ci sono tra le quattro e le sei ore di tempo per intervenire efficacemente».

Il morso di vipera rimane, tuttavia, un evento piuttosto raro. Di solito il serpente si dilegua e attacca solo nel caso si senta minacciato, facendosi più pericoloso al momento del risveglio dal letargo, quando è molto affamato, tanto da spingersi anche in luoghi scoperti e frequentati dall'uomo.