Mostra mercato dei fiori, lungolago invaso dai profumi

Ritorna in fiore il lungolago di Salò con la tredicesima edizione della mostra botanica «I giardini del Garda» promossa dall’assessore al turismo del Comune Nirvana Grisi e la Pro Loco, con il patrocinio di Regione Lombardia. Da giovedì 8 a domenica 11 settembre sarà apoteosi di fiori, colori, profumi ed allegria grazie a decine di espositori collocati (dalle 10 fino al tardo pomeriggio), tra piazza Vittorio Emanuele (la Fossa) e il lungolago. E come tradizione, «visto il notevole successo delle edizioni precedenti», anche a questo giro verranno riproposti a beneficio del selfie indiscriminato, gli animaloni in erba sintetica a grandezza naturale destinati ad accogliere giovani e meno giovani sul tappeto verde ed il giardino di agrumi collocato nei pressi della torre dell’orologio. Intrigante prologo alla distesa di piante e le fragranze del lungolago, senza soluzione di continuità verso piazza Vittoria (e oltre). L’edizione salodiana della mostra mercato rinnova la partecipazione di numerosi espositori di aziende prestigiose del settore botanico, con essenze rare di cactacee, sempreverdi, aromatiche, rose, acquatiche, succulente, ecc. trasformando la passeggiata a lago in un grande giardino fiorito ricco di piante profumate, fiori variopinti e contornato dalle opere dei florovivaisti. Fiori, ma non solo. Vengono infatti proposti anche accessori ed arredi per il giardino e la casa, spezie ed oggettistica, oltre ad un'esposizione che valorizzi alcuni prodotti del territorio come olivi e limoni, simboli incontrastati del clima mediterraneo benacense, e la partecipazione di prestigiose aziende come gli Agrumi del Garda. Attesi anche espositori specializzati dalla Penisola e gradite contaminazioni internazionali. Tra le novità in programma, anche fasi divulgative e worksohop sulla sostenibilità ambientale ed ecologia. L’auspicio è di bissare e magari superare i 75 mila visitatori dell’ultima edizione autunnale.•. L.Sca.