Navigazione più sicura risorse ai soccorritori

Nell’ambito delle iniziative volte ad incrementare il livello di sicurezza nelle acque del lago di Garda, ieri è stato sottoscritto il Protocollo di intesa tra ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, il Comando generale del corpo delle capitanerie di porto, Regione Veneto, Provincia autonoma di Trento, Autorità di bacino Laghi Garda e Idro e Comunità del Garda, per garantire la sicurezza dei naviganti. Il provvedimento garantirà lo svolgimento del servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza all’utenza nautica, attraverso uno stanziamento di 104.000 euro (50.000 da Regione Veneto, 47.000 di Regione Lombardia e 7.000 della Provincia autonoma di Trento). Il servizio di pronto intervento, soccorso e vigilanza è in capo al nucleo mezzi navali della Guardia Costiera di stanza a Salò. «Dalla sua sperimentazione nel 2000 ad oggi - afferma la vicepresidente e assessore alle infrastrutture di Regione Veneto, Elisa De Berti - il servizio si è sempre più perfezionato garantendo standard elevati. La sicurezza nautica dev’essere una priorità - aggiunge De Berti - esattamente come il resto dei servizi a disposizione di visitatori, turisti e naviganti». Per l’anno 2022, oltre alla sede operativa di Salò sulla sponda bresciana e il presidio in Trentino a Torbole, un mezzo nautico con relativo equipaggio della Guardia Costiera è stato schierato anche sulla sponda veneta a Lazise, garantendo così la vigilanza giornaliera anche in quel tratto di lago della costa sud orientale e maggiore rapidità di intervento. L.Sca.