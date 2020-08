Il Comune di Desenzano chiama a raccolta le sue attività storiche: negozi, locali e botteghe aperti da almeno 40 anni. Gli uffici di Palazzo Bagatta si mettono a disposizione per aiutare le singole attività (in possesso dei requisiti) che sono interessate a presentare domanda per l’inserimento nell’albo di Regione Lombardia, che ad oggi conta 2.011 attività storiche e di tradizione, di cui poco meno di 250 in provincia di Brescia. PUÒ ESSERE l’occasione per colmare un gap inaspettato: a Desenzano sono solo due le attività in elenco, il negozio Piva di via Mezzocolle (aperto dal 1974) e il negozio Tononi di via Mazzini (aperto dal 1976). Sono poche rispetto ad altri paesi turistici come Salò (6 attività) e perfino Tremosine (che ne ha 3), alla pari di Gardone Riviera, Lonato e Sirmione (2 a testa) ma ancora meno di Sulzano (7) e Sale Marasino (6). (...)

Alessandro Gatta