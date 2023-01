«Nelle nostre reti ci sono sempre più pesci siluro»

Ci sono specie alloctone nel lago di Garda come il coregone per il quale si posticipa il divieto di pesca (è giusto di 48 ore fa il prolungamento dal 15 al 20 gennaio) per salvaguardare la frega naturale e permettere alla specie di riprodursi. Per altre invasive come il siluro invece, il problema è esattamente l’opposto: come fare per arginare la sua proliferazione nel più grande lago italiano? Si, perché negli ultimi tempi nel basso lago i pescatori di professione se ne ritrovano sempre di più nelle reti e, purtroppo rispetto al passato, di dimensioni maggiori. «Sembrano fatti con lo stampino - ammette il vice presidente della Comunità del Garda (e assessore a turismo e tutela ambientale di Peschiera) Filippo Gavazzoni -. Teoricamente non dovrebbero trovarsi nelle nostre acque, ma dopo il primo ritrovamento ufficiale nel 1988 la realtà è che nel basso lago sono un po’ ovunque». Aggiunge Gavazzoni: «I siluri potrebbero aver trovato, ultimamente rispetto un tempo, situazioni più idonee per la riproduzione». Resta il fatto che le catture di questa specie negli ultimi tempi sono decisamente incrementate. Soluzioni? «L'eradicazione per una specie simile, certamente ormai acclimatata nel Garda, è pura utopia ed è inutile credo considerarne anche solo la possibilità - premette Gavazzoni - un monitoraggio/contenimento invece è una possibilità prevista e da portare avanti, attraverso un coordinamento interregionale». In concreto? «Visto che il siluro, come detto, non é certo una novità nel Garda, credo sia giunto il momento di studiarne meglio l'evoluzione, attuando semplicemente misure di contenimento. Vista la difficile situazione legata alla pesca di professione, tra le altre cose in questi mesi praticamente ferma, sarebbe interessante poter reclutare gli stessi pescatori per azioni di contenimento alle specie alloctone, in questo caso il siluro, insieme alla manutenzione dell'habitat. I pescatori gardesani hanno i mezzi e le conoscenze per poterlo fare. Lombardia, Veneto e Trentino avrebbero inoltre la possibilità di costruire un rapporto sempre più stretto di collaborazione con la pesca e i pescatori di professione, prevedendo (in bilancio) una quota economica annuale da investire per azioni di contenimento e quindi di tutela della biodiversità».•. L.S.