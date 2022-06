New entry: la Protezione civile rinforza il parco mezzi

Un nuovo mezzo per la Protezione civile di Desenzano. E una prima data per la consegna del Polo delle emergenze di Rivoltella, che ospiterà i Vigili del fuoco, la Croce Rossa e la stessa Protezione civile: pronto forse per l'autunno, sicuramente entro la fine dell'anno. Se n'è parlato nella sede dei volontari operativi a Desenzano dal 2015, e che oggi contano 90 effettivi e un parco di cinque mezzi: tra cui, appunto, il nuovo Ford Ranger appena consegnato. È costato circa 40mila euro, finanziato al 90% da Regione Lombardia (grazie a un bando ad hoc) e per il restante da Palazzo Bagatta. Pronto all'uso per ogni emergenza: cinque posti, quattro ruote motrici, cassone e gancio da traino, verricello e lampeggianti. Salvo urgenze, la prima uscita ufficiale del Ford Ranger sarà questa domenica, per un'esercitazione. Va ad aggiungersi a due furgoni, una jeep e un mezzo attrezzato come Unità per il coordinamento delle emergenze. «Ci hanno aiutato in tanti, anche con diverse donazioni – ha detto Luca Trincia, presidente della Protezione civile del Basso Garda di Desenzano - ma se siamo diventati quello che siamo oggi è soprattutto grazie all'amministrazione comunale». Presente anche la consigliera regionale Barbara Mazzali, che è pure volontaria di Protezione civile: «Con questo bando, dedicato ai mezzi di servizio - ha aggiunto - la Regione rinnova il suo impegno per i nostri volontari, che fanno parte della Protezione civile più efficiente d'Italia. Ora anche Desenzano merita una sede come si deve».•. A.Gat.