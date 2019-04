«No alle ciclabili costose: utilizziamo le vie d’acqua»

Meglio le vie d’acqua che le costose ciclabili. La proposta è degli attivisti del Comitato per la mobilità sostenibile del Garda, nato nel 2018 a Toscolano Maderno, sulla scorta dei lavori che, dopo il tratto di Limone e quello di collegamento con Riva, stanno per iniziare anche nel comune veronese di Malcesine. «Il costo complessivo dell’opera finanziata dal Fondo comuni confinanti - spiegano dal Comitato - ammonta a oltre 17 milioni di euro, per i quali il comune riceverà 11 milioni. Il tratto più complesso data la conformazione del territorio, lungo 2 chilometri, costerà 7 milioni. Più o meno come la ciclopedonale di Limone, propagandata come la ciclovia del Garda ma che in effetti è una costosissima passerella pedonale». Anche per il tratto da Malcesine al confine con il trentino il comitato punta il dito contro i prevedibili problemi di ordine geologico. (...)

L.SC.