«Non ci svenderemo ai cinesi»

Se a Limone non entra il Coronavirus made in China, (il paese bresciano al confine con il Trentino è con Magasa, Irma e Pertica Alta tra i soli 4 comuni della Provincia ancora senza contagiati) figurarsi se entrano investitori cinesi per far man bassa di immobili e attività a prezzi stracciati. Non qui, non a Limone. SUL PORTALE «venderefacileaicinesi» in questi giorni si sono quintuplicate le inserzioni: tutte offerte di vere e proprie «svendite» di bar e hotel messi in ginocchio dalle misure anti-contagio. Tra queste viene riportata anche l’offerta per l’acquisto di una trattoria a Limone per la modica cifra di 120 mila euro. L’inserzione è rimasta sul portale, ma la compravendita è stata già portata a termine. «Il locale - spiegano il sindaco Antonio Martinelli e il vice Franceschino Risatti -, era stato messo sul mercato prima dell’emergenza Coronavirus, ma dopo poco è stato rilevato da un imprenditore privato italiano. A Limone adesso non c’è nulla in vendita. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.