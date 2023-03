Desenzano, con le nuove regole ridimensionato il mercato dell’antiquariato. Rischio flop

Lo storico e prestigioso mercato dell’antiquariato di Desenzano prenderà il via domenica, ma è a rischio per la sua componente fondamentale: la partecipazione degli antiquari in buon numero. A causa dei nuovi requisiti imposti dall’Amministrazione, gli espositori da oltre 40 scendono a poco più di 10 e la rassegna dell’antiquariato, che da decenni si organizza ogni prima domenica del mese da marzo a giugno, rischia di diventare un flop.

«Una decisione pesante, che renderà meno interessante un mercato che ha mezzo secolo di vita e tra i più seguiti del Nord Italia», commentano alcuni addetti ai lavori, anche chi il permesso lo ha ottenuto. Parole cui seguono quelle dell’associazione «Amici del mercatino dell’antiquariato»: «Tutto questo accade solo a Desenzano - spiega Paolo Pighi -. Nel resto della Lombardia come in Emilia e Veneto non esistono regole così stringenti».

Ammessi a partecipare solo espositori professionisti

Ma cosa è successo? Il bando del Comune di Desenzano ha cambiato i requisiti di partecipazione e ammette solo espositori professionisti. «Peccato che in ogni mercatino dell’antiquariato, di solito, i tre quarti dei partecipanti siano hobbisti, che rispettano ovviamente tutta una serie di norme - spiega Pighi, che con la sua famiglia fa questo lavoro da anni e gira tutto il Nord Italia -. Un mercatino con 10-12 banchetti non è attraente, nessuno verrà più da fuori apposta per visitarlo. Ed è incomprensibile. L’anno scorso siamo stati spostati da piazza Malvezzi a via Anelli. Le nostre iniziali perplessità sono state smentite dal numero crescente di visitatori. Un successo utile anche al sistema paese, ma che questa decisione ha vanificato senza ragioni».

Una tradizione di successo nella cittadina del Garda

A intervenire sulla questione è anche il Partito democratico cittadino, che ha immediatamente interrogato il sindaco Guido Malinverno ed è in attesa di risposta: «Da più di 50 anni la Rassegna dell’antiquariato costituisce una tradizione di successo della nostra città – afferma il consigliere Beatrice Gabusi -. L’introduzione di questi nuovi requisiti impedisce la partecipazione agli hobbisti, che sono la maggioranza degli espositori. Senza la loro presenza diventerà tutt’altro evento. Abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione di spiegare a noi e i ai cittadini le ragioni di questa scelta - prosegue Gabusi -. Così la rassegna che rappresenta un’importante offerta turistica e culturale e che attira sul territorio numerosi appassionati del genere, è a rischio».

A lamentarsi della situazione non sono solo gli esclusi, ma anche chi il posto lo ha ottenuto, sostenendo che un mercatino così limitato nei numeri e nell’offerta sia meno appetibile. Preoccupazione anche per le famiglie degli espositori rimasti senza posto. Conclude Gabusi: «Abbiamo chiesto al sindaco anche come eventualmente intende sopperire alla carenza di espositori e al cambio dell’assetto dell’evento: qui c’è in gioco un fiore all’occhiello della città, oltre che un pezzo di storia e di cultura desenzanese».•.