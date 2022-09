Olio e frantoi? La filiera chiede misure mirate

Un gruppo di lavoro sul settore dell’olio turismo e dei frantoi lombardi. A gettare le basi del progetto è stata l’altro giorno la seduta della Commissione Agricoltura della Regione, in occasione dell’audizione fissata la settimana prossima. Sul territorio lombardo si contano 50 frantoi, poco meno della metà sono operativi nel Brescino. Le 22 realtà della nostra provincia si concentrano nel comparto gardesano che rappresenta il 76% della produzione lombarda, che garantiscono prodotti eccellenti e che, nonostante il periodo economico di forte crisi che incide fortemente anche in questo settore, riescono a mantenere alti i livelli di qualità e di innovazione. «Una filiera, quella dell’olio e dei frantoi – afferma il consigliere regionale di Fi Claudia Carzeri - che deve essere valorizzata, come avviene da tempo per quella vitivinicolo, attraverso iniziative che sappiano esaltare non solo gli aspetti agricoli ma anche quelli del marketing e del turismo». La richiesta è di un supporto regionale per aiutare le imprese a superare la crisi e a rilanciare il settore anche sotto il profilo infrastrutturale e dei servizi. «Vanno riviste le procedure previste nel Pnrr per la concessione dei finanziamenti ai frantoi italiani. Occorre inoltre trovare forme di aiuto concreto per i tanti piccoli produttori, molti dei quali siti in zone ed aree svantaggiate, che necessitano di un supporto dagli enti pubblici per proseguire il loro lavoro e l’olivicoltura bresciana» evidenzia nella duplice veste di presidente dell’Aipol e sindaco di Puegnago, Silvano Zanelli. Il tavolo di lavoro coinvolgerà gli assessorati, i produttori e le realtà locali che Aipol e il Movimento Turismo dell’olio di Lombardia rappresentano. Un luogo dove perfezionare le misure regionali promosse dall’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi, come quella della promozione dell’olio di qualità e di coworking sulla definizione di una strategia di marketing unica per l’intera filiera. •.