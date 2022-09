Onore a Tullio Ferro È suo il «Palladio»

Giornalista, scrittore, artista e una lunga dedicata a far conoscere il Garda in tutte le sue dimensioni, culturali, storiche e ambientali: è Tullio Ferro il vincitore del Palladio Gardesano, il premio (ottava edizione) ideato dalla Confraternita del Groppello, che ogni anno onora «una personalità impegnata nella difesa e promozione del territorio». Al Grand Hotel di Gardone Riviera la consegna del premio a Tullio Ferro, che ha da poco compiuto 93 anni: una scultura in terracotta realizzata da Mariateresa Greco, allieva di Agostino Ghirardi, professore dell'Accademia Santa Giulia. Alla giovane scultrice è stata consegnata nell’occasione una borsa di studio. Della giuria del Palladio, oltre al presidente della Confraternita Massimo Claudio Piergentili, fanno parte Silvano Zanelli (sindaco di Puegnago), Massimo Ghidelli (presidente del Consorzio Garda Lombardia) e Alessandro Luzzago (presidente del Consorzio Valtenesi). «A Tullio Ferro va tutto il nostro ringraziamento - motiva la giuria - per aver speso la vita a divulgare con passione la conoscenza della Valtenesi e del Garda». •. A.Gat.