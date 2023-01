Ora i commercianti dettano l’«agenda»

Gli «stati generali» del turismo si svolgeranno giovedì alle 14 nella sala dei provveditori del Comune in occasione dell’annuale assemblea dei soci di Salò Promotion, l’associazione commercianti che raccoglie oltre 150 tra esercizi commerciali, bar, ristoranti, agenzie immobiliari, alberghi, agriturismi e bed and breakfast diffusi sul territorio comunale. Una realtà importante che dal 2017 ha saputo aggregare le numerose realtà che operano nel settore del commercio e del turismo in Salò. «Ci confronteremo sulla stagione che oramai è alle porte - annuncia il presidente Andrea Maggioni – un’annata che negli auspici dovrebbe consolidare i numeri importanti che hanno caratterizzato la stagione precedente». Fitto l’ordine del giorno: dai fondi del Pnrr «che debbono contemplare anche il Garda», ai flussi turistici, la ciclovia del Benaco, oltre ovviamente al calendario degli eventi per la stagione 2023, la campagna di reclutamento dei collaboratori. «Abbiamo aperto un costruttivo confronto con l’Amministrazione civica, la ProLoco ed il Consorzio Lago di Garda Lombardia - prosegue Maggioni - ci sono tutte le condizioni per lavorare insieme nel modo migliore». •. L.Sca.