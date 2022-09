Ospedali tutti nuovi per Lonato e Desenzano

Il progetto non è ancora stato appaltato e i costi vanno rivisti: tempi lunghi per realizzare l’ospedale di Comunità che a Lonato «sostituirà» il presidio riabilitativo di Villa dei Colli, da demolire e ricostruire per i noti problemi di sicurezza sismica. Segnato il destino anche per l’ospedale di Desenzano: al suo posto ne sarà realizzato uno nuovo, sempre sul Montecroce, nell’area dell’attuale campo sportivo: «Il progetto per una nuova struttura è confermato e va avanti». News importanti per la sanità pubblica del basso Garda, comunicate ieri dalla vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, protagonista della doppia inaugurazione di Asst del Garda. La prima cerimonia ha riguardato la sede provvisoria dell’ospedale di comunità di Lonato, temporaneamente trasferito a Prevalle in attesa della nuova struttura lonatese, attesa non breve sarà lunga secondo le informazioni date proprio ieri. Il progetto è stato affidato a dicembre del 2021 e autorizzato dalla Direzione generale del Welfare a maggio. Ma lo stanziamento del 2019 di quasi 11 milioni e mezzo dovrà essere rivisto a causa dell’aumento dei costi dei materiali edili. Dopodiché si potrà procedere all’apertura del bando e all’assegnazione dei lavori. Bisognerà quindi demolire buona parte dell’edificio esistente a Villa dei Colli e realizzare la parte nuova prefabbricata, lavori che si stima dureranno per almeno 18 mesi. Il presidio ultimato disporrà di 80 posti letto: 20 sub acuti, 20 di riabilitazione, 20 alla comunità riabilitativa ad alta assistenza e 20 per il centro diurno psichiatrico. «Questo ospedale di comunità con il tempo necessario tornerà a Lonato, l’importante era anticipare i servizi - dichiara il direttore generale di Asst Garda Mario Alparone -. Prevalle era una struttura già pronta, quindi perfetta nell’attesa. Tra il 30 e il 50% dei pazienti dimessi da medicina viene affidato alle cure intermedie garantite qui». Per Desenzano, Letizia Moratti ha sciolto le riserve: «A breve presenteremo il progetto del nuovo ospedale. Sistemare l’esistente avrebbe creato forti disagi all’utenza e un sicuro mal funzionamento dei servizi, inoltre il costo sarebbe stato lo stesso». A tal proposito la Regione ha già stanziato 110 milioni. Il nuovo ospedale verrà realizzato in circa 6 anni vicino al «vecchio». Che fine farà la vecchia struttura è presto per saperlo: potrebbe essere ceduta a privati come diventare un satellite, negli ultimi anni in fin dei conti è stata oggetto di investimenti milionari.•.