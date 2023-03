Pasqua super, prenotazioni in crescita del 10 per cento

A tre settimane dall’inizio della stagione turistica che da queste parti coincide con la settimana che precede la Pasqua, la riviera del lago è perfettamente in linea con le previsioni dell’Istituto Demoskopika, che a livello lombardo potrebbero registrare in questa stagione 38,8 milioni di presenze (+10,6%) e 15,9 milioni di arrivi (+12,1%) rispetto al 2022. Le prenotazioni fioccano in ogni località della riviera, stimando appunta una crescita del 10% a ridosso di Pasqua, ma il termometro dell’imminente arrivo dei turisti è rappresentato come sempre dalle code sulla strada Gardesana:sette gorni fa, complice il semaforo a senso unico alternato tra Toscolano e Gargnano al cantiere della frana, si sono contati 12 km di coda in entrata dai Tormini. La bella notizia è che da un paio di giorni la strada è tornata percorribile in entrambi i sensi di marcia ma la viabilità è destinata come sempre, usando un eufemismo, a rimanere problematica. Da qualche stagione un po’ tutti si chiedono: fino a quando potrà durare? Complice la pandemia, da un paio di anni il Garda è stato riscoperto anche dagli italiani e con gli ospiti che pernottano magari una o due settimane, adesso va di moda anche il weekend lungo: un turismo di massa che sulla riviera del Parco alto Garda, da Salò a Limone, deve fare i conti con le infrastrutture e collegamenti non proprio al passo con i tempi. «Qui da noi – afferma da Limone l’ex direttore del Consorzio turistico Garda Lombardia, Marco Girardi – si arriva in vacanza prevalentemente con l’auto e la moto». I Comuni benacensi abitati complessivamente da quasi 190 mila residenti sulle tre sponde del lago, arrivano poi a superare i 25 milioni di pernottamenti l’anno. Tutti disseminati in località che devono far fronte a problemi gestionali non indifferenti. Non solo alla voce parcheggi. Ad esempio nell’ultimo incontro tra i sindaci rivieraschi lo scorso gennaio a Torri del Benaco sul problema dei presunti sversamenti fognari dei depuratori trentini, il sindaco di Tremosine Battista Girardi ha avanzato la richiesta di allacciare il depuratore in galleria a servizio di Tremosine e Limone, al nuovo futuro nuovo sistema di collettazione del Garda, a causa dei carichi estivi dovuti alle utenze turistiche. Qualcosa deve cambiare: «Il Garda deve darsi un limite in prospettiva - sostiene il segretario generale della Comunità del Garda Pierlucio Ceresa -: gli spazi e il territorio sono quelli che sono. Se si vuole puntare alla qualità, qualche riflessione va fatta. Da giugno ad agosto con in nostro Osservatorio sul turismo, proporremo studi in questo ambito». •. L.Sca.