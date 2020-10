Governatore, ministro, amministratore delegato, presidente eccetera: il «parterre» delle autorità invitate per il taglio del nastro toglie ogni dubbio sul fatto che quella convocata per lunedì pomeriggio a Lonato sarà una vera inaugurazione ufficiale, per non dire in pompa magna, dei cantieri (tra l’altro già avviati) della nuova ferrovia Tav Brescia-Verona. Interverranno: Roberto Tardani, sindaco di Lonato; Franco Lombardi, presidente di Cepav due (il consorzio di imprese che sta realizzando l’opera); Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale della Rete ferroviaria italiana; Stefano Cao, amministratore delegato di Saipem; Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale delle Ferrovie dello Stato; Luca Zaia, presidente della Regione Veneto; Claudia Terzi, assessore alle Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile della Regione Lombardia; Paola De Micheli, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel Governo Conte. (...)

A.GAT.