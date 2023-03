Per il Giro d’Italia 2024 la candidatura è ufficiale

Desenzano si è ufficialmente candidata per ospitare l’ultima tappa a cronometro del Giro d’Italia 2024. A dare la notizia è stato l’assessore allo sport Pietro Avanzi, durante un incontro con i commercianti che lo hanno riportato nel corso della serata di mercoledì promosso dall’assessore al turismo e alle attività produttive, Daniela Plodari. «È tutto vero: abbiamo fatto richiesta alla Rcs-Gazzetta dello Sport, che organizza il Giro - conferma il dirigente comunale Flavio Casali -. Ma non ci siamo accontentati. Abbiamo chiesto la cronometro finale, che è la più importante e seguita». L’investimento sarebbe variabile tra i 300 e i 500 mila euro, tra il costo della tappa e i costi aggiuntivi: «Presto per parlare di costi, ma l’iter è avviato e attendiamo una risposta», aggiunge Casali. Se Desenzano ottenesse il via libera dagli organizzatori, il Giro continuerebbe la serie di frazioni bresciane. Il 24 maggio 2022 la 16esima tappa partì da Salò; quest’anno il 23 maggio toccherà a Sabbio Chiese ospitare la partenza della tappa numero 16, che arriverà in Trentino. Intanto è confermata a Desenzano la Colnago, in programma dal 14 al 16 aprile. S.Avi.