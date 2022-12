Garda, per il turismo è l’anno d’oro: arriva il record di tutti i tempi

Un miliardo di euro. Tanto potrebbe valere il mercato turistico del Garda bresciano nel 2022, che con tutte le probabilità - in attesa dei dati ufficiali di Regione e Provincia - festeggerà anche il record di presenze, con 7,906 milioni di pernottamenti dall'inizio dell'anno, più dei 7,8 milioni registrati nel 2019 (6,5 milioni nel 2021, 3,5 milioni nel 2020). In tutto il lago (cono Veneto e Trentino) si dovrebbe arrivare a quota 27 milioni, mai così tante: più di Campania e Liguria messe insieme. Lo ha rivelato il Consorzio Garda Lombardia, presentando una stima sulle presenze turistiche «desunte da rilevazioni dirette di municipi, operatori e tassa di soggiorno - ha spiegato il presidente Massimo Ghidelli - e che conferma il Garda come destinazione di grande successo, un prodotto maturo richiesto, ricercato e autorevole».

Tra i Comuni di spicco del turismo nostrano ben 5 celebrano il record di sempre e un sesto (Sirmione) eguaglia il massimo raggiunto nel 2018, con 1,3 milioni il più visitato del 2022 (più di Limone, che arriverà a 1,2 milioni: meglio del 2019): Desenzano raggiunge quota 1 milione di presenze (+34% sul 2021, +1,3% sul 2019), Manerba 790mila (+25% sul 2021 e +22% sul 2019), Salò 270mila (+31% e +13%), Tignale 380mila di cui il 76% tedeschi (+20% sul 2021 e +10% sul 2019), Tremosine 335mila (+28% e +2%). Le differenze ci sono. Niente record per Gardone Riviera (260mila presenze quest'anno, 267mila nel 2019), Gargnano (192mila quest'anno, 205mila nel 2018), Limone (1,2 milioni), Moniga (522mila nel 2022, 590mila nel 2018), Padenghe (212mila: il record di 281mila fu raggiunto lo scorso anno), San Felice (650mila nel 2022, 702mila nel 2019) e Toscolano (543mila, 610mila nel 2018).

«Una stagione più che positiva - conferma il vicesindaco di Desenzano Stefano Medioli - che di fatto ha cancellato il Covid. Ma ora è tempo di mettere in pratica ciò che il Covid ci ha insegnato: ragionare con logiche di sistema». L'analisi del Consorzio rileva anche alcune tendenze. La rivincita degli alberghi, con il calo (per la prima volta) dei b&b: quelli a conoscenza dal Consorzio erano 255 nel 2019, ora sono 218. Ma il futuro è luxury: «Il sistema funziona e investe - ha detto ancora Ghidelli - e oggi conta 11 alberghi a 5 stelle sul Garda bresciano e altri 5 apriranno». Ma si rischia l'overbooking: «Il Garda fa 24 milioni di presenze in 6 mesi, fin troppe - la provocazione di Marco Polettini, presidente di VisitBrescia - con una pressione fortissima su infrastrutture e servizi». •.