Per la ciclovia del Garda manca il progetto unitario

In dicembre ci si rallegrava sul Garda dopo l’approvazione in Giunta regionale lombarda dell’accordo di collaborazione con Veneto e Trentino per realizzare la Ciclovia del Garda. ripartendo la prima quota di finanziamento statale do 1,6 milioni di euro, assegnati dal Ministero delle Infrastrutture, di cui 538 mila alla Lombardia. MA QUAL È lo stato dell’arte di questa dorsale cicloturistica interregionale di circa 140 chilometri? Al netto di proclami e promesse, e dei tratti realizzati negli scorsi anni su iniziativa autonome dei singoli Comuni, il progetto unitario deve ancora vedere la luce. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.