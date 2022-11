Per lo svincolo della Rovizza rabbia dopo 28 anni di attesa

Ventotto anni (28 suonati) non bastano ancora per porre fine al calvario dello svincolo della Rovizza, ultimo tratto della tangenziale del basso Garda avviata nel 1994 e mai completata con questo «pezzo» mancante: se non è scandaloso, ci siamno vicini e la rabbia degli amministratori locali è palpabile a dir poco. «Adesso basta! Se entro fine novembre non si chiude la faccenda farò un esposto in Procura», tuona il sindaco di Pozzolengo Paolo Bellini, la cui pazienza è del tutto esaurita. Eppure a luglio la storia infinita dello svincolo sembrava finalmente essersi conclusa. Il protocollo d’intesa tra regione Lombardia, che ha completamente finanziato l’opera con 2 milioni e 400 mila euro, e la Provincia, che dovrebbe dare il via ai lavori, era stato firmato. «Insieme a Sirmione e Peschiera e anche con l’allora assessore regionale Alessandro Mattinzoli, abbiamo fatto più incontri, l’ultimo ai primi di luglio - spiega Bellini -. Abbiamo condiviso e concordato ogni puntino sulle i e entro settembre doveva essere pronto il bando per appaltare i lavori. E invece la Provincia è ferma, non se ne capisce il motivo, anzi ho saputo che non è stato contattato nemmeno il progettista di Veneto Strade. Cavilli burocratici? Inadempienze? Non mi interessa, adesso devono finirla. Mi rivolgerò al Prefetto di Brescia, non intendo più stare zitto e voglio far luce su questa faccenda». Lo strategico prolungamento della tangenziale proveniente da Brescia, che si interrompeva nella frazione di Sirmione, venne inaugurato il 29 febbraio del 2014, dopo un’attesa di più di vent’anni. La battuta d’arresto arrivò per una questione di competenze territoriali: Veneto Strade avrebbe dovuto realizzare lo svincolo che però in uscita ricadeva sul territorio lombardo Il susseguirsi di incontri, tavoli, battaglie, che ha visto alternarsi in prima linea tutti gli amministratori di Sirmione e Pozzolengo si è prolungato per un quarto di secolo. Nel frattempo i residenti lo hanno battezzato svincolo monco: arrivando da Brescia, per uscire a Rovizza bisogna raggiungere Peschiera e poi tornare indietro. Stessa cosa per chi da Rovizza invece vuole andare a Peschiera, e a Verona: deve prendere la strada per Brescia e poi tornare indietro. «Sembrava tutto risolto e invece siamo a capo - prosegue Bellini -. Per Pozzolengo questo svincolo non significa solo non essere più tagliati fuori dal mondo, ma soprattutto vuol dire sicurezza. I report della Polizia stradale e non solo sono chiarissimi, è una questione di sicurezza e non è più rinviabile». Adesso la palla passa alla Provincia: 28 anni di attesa possono bastare. •.