Piegati dal Covid, la rivincita in Garfagnana

Cercare l'America e trovarla sulle colline della Garfagnana, a qualche centinaio di chilometri da casa, in un piccolo borgo che ha gli abitanti di un condominio, una sessantina o poco più. Andrea e Olga Trolese, marito e moglie e meno di 70 anni in due, erano partiti da Desenzano nel maggio di un anno fa, in sella a una Fiat Panda rossa, scottati da una brutta batosta, un'avventura nella ristorazione inaugurata tra il 2019 e il 2020 e stroncata da pandemia e lockdown. Voglia di ripartire, di re-innamorarsi della vita: una tappa alla volta, il racconto sui social e in un blog («Il vertebrato ragionevole»), i contatti con la gente e le persone. Fino all'arrivo a Trassilico, frazione di Gallicano, Garfagnana, Toscana: «Una lettrice del blog ci scrive e ci parla della gestione di un rifugio - racconta Andrea Trolese - Sarà un caso, sarà la vita: ma io mi occupavo anche di bandi, allora lo compilo e lo rimando. E qui ricomincia la nostra storia». Arrivati sulla rocca, a 720 metri di altitudine, «Olga piange e mi guarda: qui dobbiamo restare. Lo abbiamo fatto, abbiamo trovato casa in un'ora». Comincia una nuova vita, con la gestione del Rifugio La Mestà (15 coperti e 4 camere) che con Olga e Andrea riapre le sue porte dopo lungo tempo: «Trippa, maccheroni e la gente del posto, dove la comunità esiste ancora, un paese spopolato ma una terra ricca e fertile». Insieme a residenti e forestieri (una decina di soci) hanno costituito la cooperativa di comunità Arborinmonte: non solo il rifugio ma anche la prima esperienza di albergo diffuso, e l'agricoltura. «Ci sono i castagneti, qui conosciuti come l'albero del pane - continua Trolese - da cui si produce la farina di Neccio Dop, in essiccatoi di pietra, a fuoco lento per 30 o 40 giorni, con mulino ad acqua. Ma anche i vigneti, la prima produzione sarà quest'anno, un vino eroico Rosso toscano Igt, con ciliegiolo e merlot: l'uva si lavora e si raccoglie a mano». La collaborazione con il Comune: «Stiamo coinvolgendo gli abitanti per costruire una mappa di comunità: racconti e aneddoti di chi ha sempre abitato qui». La rocca estense, i pellegrini che transitano verso Assisi, i viaggiatori in bicicletta: «Turismo slow, rurale, ecosostenibile. Ma anche la volontà di costruire qualcosa a lungo termine, ripopolare il borgo. Già oggi siamo poche decine, ma di tante nazionalità: italiani, russi, austriaci, kazaki, inglesi, scozzesi, brasiliani, americani». Un viaggio per l'Italia che ora ha trovato la sua meta, è diventato un libro: «L'Italia in Pandamia. Cronache di viandanze, baratti e vite possibili». Verrà presentato stasera (alle 19) alla Selva Capuzza di San Martino, Desenzano: dove tutto è cominciato. •. A.Gat.