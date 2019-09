Premio Palladio a Risatti «Una vita per il turismo»

Il premio del Palladio Gardesano è stato consegnato all’ex sindaco di Limone, Franceschino Risatti, e ieri mattina l’artistico trofeo era già esposto orgogliosamente nel suo albergo Imperial. Un premio «alla carriera» quello consegnato dalla Confraternita del Groppello a Risatti, classe 1952 e sindaco di Limone per tre mandati consecutivi. «Ha fatto di Limone un gioiello nell’attività turistica e un modello di sana e efficiente amministrazione - è il commento della giuria del Palladio -. Ha incentrato tutta l’attività imprenditoriale e amministrativa nella valorizzazione del territorio e del turismo, ottenendo 1,3 milioni di presenze l’anno, portando la piccola località gardesana al secondo posto in Lombardia dopo Milano per numero di presenze. Ppadre della pista ciclabile dei sogni, inaugurata il 14 luglio 2018, una delle ciclovie più scenografiche d’Europa, già visitata da oltre 400mila persone». (...)

L.SCA.