Progetto carpione: «indaga» Bruxelles

Quasi sei mesi per la risposta, ma ci sono buone nuove da Bruxelles per la petizione inoltrata a fine maggio dal consigliere comunale Davide Boni sulla salvaguardia del carpione, specie endemica lacustre a rischio estinzione. Boni chiede di valutare il progetto Life Scipione per la conservazione di questo pesce, presentato da Regione Lombardia, ente capofila con Veneto, Trentino Alto-Adige, insieme a Comunità montana, fondazione Mach, Gardaland, troticoltura Angelo Foglio e Graia. Iniziativa dell’importo di due milioni di euro che mira a ottenere il finanziamento (il 55% della spesa) al Progetto Europeo quadriennale Life nature and biodiversity. La commissione europea ha esaminato la petizione di Boni e l’ha dichiarata ricevibile «dal momento che la questione sollevata rientra nel campo di attività dell’Unione Europea». Da qui la conduzione di un’indagine preliminare sull’argomento. (...)

L.SCA.