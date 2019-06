Quattro ruote d’epoca, l’invasione delle 500

Cinquecento 500 stanno arrivando, un po’ alla volta, a Desenzano: non è un errore di stampa, ma il numero record della auto partecipanti (tutte, ovviamente, Fiat 500 d’epoca) annunciate per la seconda edizione de «Il Garda in 500», la manifestazione che visto il successo del primo anno è già stata proclamata dal Fiat 500 Club Italia come «Il primo raduno regionale della Lombardia», anche se in realtà saranno presenti vetture da tutta Italia, e da tutta Europa. LE UTILITARIE simbolo e icona del boom economico italiano (vero must in tutto il mondo: il primo modello venne sfornato ben 62 anni fa) hanno cominciato a raggiungere Desenzano già ieri mattina, sul lungolago. Le ultime arrivate sono attese per oggi, perché domani andrà in scena il raduno vero e proprio. (...)

Alessandro Gatta