Remiera, 2020 da dimenticare

Una stagione condizionata dall’emergenza Covid-19. Avrebbe dovuto disputarsi domenica, nello specchio d’acqua antistante il lido di Maderno, l’edizione della stella del St Martin dragonboat festival, kermesse della pagaia in salsa cinese organizzata dalla Remiera di Toscolano: la rassegna, uscita nelle ultime edizioni dai confini gardesani, ha meritando anche le attenzioni (e la partecipazione di una squadra ora trapiantata in Toscana) dei maestri di questa millenaria disciplina d’Oriente. L’equipaggio è composto generalmente da dieci persone, con un timoniere e un tamburino per scandire il ritmo. Tutto è rimasto però nelle intenzioni, frenato dal lockdown in versione 2.0 che ha impedito l’arrivo sul lago di numerosi equipaggi attesi dal Piemonte, da Venezia, Milano, Firenze e persino da Roma. (...)

L.SCA.