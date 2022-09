Restyling alle Vele: Sport Specialist riapre negli spazi rinnovati

Inaugurato a Desenzano il rinnovato punto vendita Df Sport Specialist delle Vele: lo store, che oggi occupa 3.500 mq, è stato riposizionato su un unico livello (prima era su due piani), affacciato sulla nuova piazza al piano terra del centro commerciale. Sono circa trenta gli occupati del negozio sportivo, uno dei primi (aperto 18 anni fa) della catena nata nel 2002 e capitanata da Sergio Longoni e famiglia: il gruppo conta oggi una rete di 14 negozi tra Lombardia, Emilia Romagna e Svizzera, altri 4 punti vendita a marchio Bicimania e l'insegna di moda Blufrida. L'offerta commerciale dello store di Desenzano copre 24 discipline sportive, con focus sul mondo del running e del fitness (il target preferito dei gardesani: anche dei turisti stranieri). Con la riapertura di Sport Specialist si è conclusa la fase 1 del cantiere (da 15 milioni di euro) ancora in corso alle Vele, acquisito nel 2019 dal gruppo Promos per 50 milioni: il restyling coinvolgerà il complesso nella sua totalità, dalle facciate agli ingressi fino all'eliminazione del tetto che lo renderà finalmente open air. Già avviati i lavori per la fase 2: entro la primavera sarà pronta nel centro commerciale la nuova «food court» con 10 ristoranti. •. A.Gat.