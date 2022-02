Riformare la pesca e ripopolare il Garda C’è il sì di tre Regioni

Qualcosa è cambiato: dopo decenni di divisioni, norme diverse e politiche separate, le tre Regioni del lago Lombardia, Veneto e Trentino ieri mattina hanno accolto le indicazioni prodotte dal tavolo di lavoro «Habitat - Pesca - Ittiofauna» coordinato dalla Comunità del Garda e partecipato da tutte le associazioni del comprensorio che riguardano la pesca sportiva e professionale, per modificare l’ormai datato regolamento sulla pesca nel lago lago. «Una quadra generale c’è per lo studio della biomassa, il controllo degli uccelli ittiofagi, il tesserino segna catture per pescatori sportivi e di professione, i ritocchi delle date del fermo pesca e l’estensione dei controlli di vigilanza sono le proposte da attuare – riferisce soddisfatto il vice presidente della Comunità del Garda, Filippo Gavazzoni –. Accogliamo quindi favorevolmente la proposta di Giuseppe Cherubini direttore dell’ufficio fondo europeo pesca di Regione Veneto per continuare insieme». Adesso verrà creato un tavolo molto più ristretto composto da 6/7 componenti delle tre Regioni con la Comunità del Garda, per definire la «road map» per tradurre in atti le idee emerse ieri mattina all’incontro organizzato dalla Comunità del Garda e partecipato non solo dai delegati regionali ma anche dai rappresentanti delle associazioni sportive del lago e i pescatori professionisti. «Tutte le proposte - spiega Cherubini – devono tradursi in atti amministrativi conseguenti, di competenza di Lombardia, Veneto e Provincia autonoma di Trento. Le leggi prevedono che tutto sia concordato tra le tre regioni. Serve quindi portare a termine un lavoro attraverso confronti e coordinamenti collettivi. La Comunità del Garda deve aiutarci per tradurre le proposte in atti amministrativi che devono assumere enti diversi in accordo con gli altri». E per le specie alloctone come il coregone, che rischia di sparire dal Garda? «Alcuni aspetti possono essere normati da subito come la rimodulazione delle tempistiche di prelievo», dice Ivano Confortini, ittiologo di Regione Veneto. «Dal punto di vista lombardo – afferma invece Mariapia Viglione – abbiamo avuto il fermo dell’incubatoio di Desenzano, attivando la richiesta di deroga al Ministero per l’immissione del lavarello. Ci siamo posti il problema di cambiare passo e guardare alla fauna in maniera diversa al passato». L.Sca.