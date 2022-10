Ringraziare Sirmione con un piccolo gesto

Da 20 anni ha scelto Sirmione come meta per una breve vacanza. E per «sdebitarsi» per l’accoglienza che riceve quando soggiorna all’hotel Fiordaliso ogni volta depone una composizione floreale al monumento dedicato ai Cavalieri di Vittorio Veneto. Anche quest’anno Francesco Giaon, trevigiano di Pieve di Soligo, classe 1933, ha voluto rinnovare la tradizione. Un gesto con il quale vuole ricordare pure la memoria del padre Luigi, classe 1893, combattente nella Prima e nella seconda guerra mondiale.