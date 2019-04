Bicicletta contro auto: Ricoverato un 43enne con brutte ferite al volto

È finito all’ospedale con numerosi traumi facciali il 43enne B.E. di Salò che, in sella alla sua mountain bike, si è scontrato in paese con una Fiat 500. L’INCIDENTE è accaduto mentre il ciclista scendeva contromano (la strada è infatti percorribile soltanto in salita), e non ha potuto evitare di schiantarsi contro l’automobile guidata da una signora che usciva da via Lupi di Toscana. Piuttosto violento l’urto per il ciclista che è caduto rovinosamente, i passanti hanno subito chiamato il 112, giunto con l’ambulanza e un’auto medica. Benchè cosciente, B.E. presentava segni di disorientamento, e ferite al volto. Trasportato all’ospedale di Gavardo, è stato subito preso in cura dagli operatori del pronto soccorso, che hanno provveduto a effettuare numerosi accertamenti. Sul posto, la Polizia locale ha provveduto a effettuare i rilievi dell’incidente.

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

S.ZAN.