Schianto in Abruzzo, muore 27enne di Salò

Nel pomeriggio Salò si fermerà per l’ultimo abbraccio a Davide Leali, il 27enne vittima sabato sera di un incidente stradale in Abruzzo. I funerali si svolgeranno alle 16, nel Duomo. Grazie alla disponibilità della Procura di Teramo e dei carabinieri, le pratiche burocratiche sono state sbrigate molto rapidamente, tanto che la salma è rientrata sul Garda già domenica. E ieri sera, nell’abitazione di via Muro, si è tenuta la veglia di preghiera. Davide lascia la sorella Valentina, la mamma Orianna e il papà Nicola Giuliano, assieme al quale lavorava nella Esal srl, società con sede operativa a Rezzato che si occupa di gestione di rifiuti speciali industriali. Davide era molto conosciuto nel mondo del calcio bresciano, tanto che nel prossimo turno di campionato almeno una delle squadre in cui ha militato, il Vobarno, giocherà con il lutto al braccio. Difensore, ha iniziato nel settore giovanile del Salò fino alla juniores. Quindi Sporting Calcinato, Vobarno, Prevalle e Villanovese. (...)

S.ZA.