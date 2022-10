Salò, il polo socio-sanitario sarà un gioiello

Salò ha accolto ieri la vicepresidente e assessore al welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti per la presentazione del progetto della Casa di Comunità, il nuovo polo sociosanitario griffato dall’archistar Stefano Boeri. La nuova struttura, che sorgerà a Cunettone, verrà realizzata con un investimento di 10,5 milioni di euro ottenuti dalla Regione tramite i fondi del Pnrr e sarà il punto di riferimento per le prestazioni sanitarie e sociosanitarie. In questo modo, i servizi di Asst Garda nel medio lago non saranno più frammentati in varie sedi, ma concentrati un unico luogo. Nell’avveniristica struttura sanitaria troveranno infatti collocazione il punto unico di accesso (Pua), i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, il nuovo servizio degli infermieri di famiglia, la guardia medica coe i servizi di diagnostica di base. E ancora: l’assistenza domiciliare integrata (Adi), il centro unico di prenotazione (Cup), il punto prelievi, l’attività vaccinale, lo sportello di scelta e revoca, il servizio neuropsichiatria infanzia e adolescenza (Npia), il servizio per le tossico dipendenze (Sert), il nucleo operativo alcologia (NOA), il centro psico sociale (Cps), lo sportello diabetica, l’ufficio protesica, l’equipe a tutela dei minori, l’equipe operativa handicap. Previsto anche l’accorpamento a Cunettone per la commissione patenti e invalidi, il consultorio familiare, la direzione del distretto partecipazione volontariato e servizi sociali. «Salò è una cittadina splendida e abbiamo voluto fare qualcosa con caratteristiche speciali. Per questo abbiamo pensato all’architetto Boeri – sottolinea Letizia Moratti -: i suoi lavori hanno sempre il verde nel mondo come filo conduttore, partendo dal “bosco verticale". Facciamo un passo deciso nella direzione che ci condurrà fra 48 mesi alla prima struttura pensata e realizzata interamente nello spirito del nuovo approccio che ispira tutta la riforma sanitaria mettendo al centro la persona. L’abbinamento del verde in una casa di comunità aiuta infatti anche famiglie e pazienti a sentirsi parte della bellezza». «Mi chiedo se ho visto un ufo venuto da Marte – commenta raggiante il sindaco di Salò Gianpiero Cipani -: questa moderna struttura verrà realizzata grazie alla tenacia e la determinazione della dottoressa Moratti e al lavoro di squadra tra Regione e Comune che vede valorizzato il ruolo comprensoriale di Salò, potenziando ed ottimizzando i servizi che Asst Garda storicamente eroga». •.