«Salveremo i carpioni con un progetto solido» È la replica alle critiche

La Comunità del Garda replica alle critiche dell'Associazione per la salvaguardia del carpione di Gargnano e Toscolano sui contenuti del progetto da 1,7 milioni di euro presentato dall’ente comprensoriale al bando europeo «Life» dell’Unione europea, a salvaguardia del pesce a rischio estinzione. «La richiesta di fondi – argomentavano gli associati locali - era già stata ripetutamente presentata negli anni passati dalla Comunità. Tuttavia, le proposte non sono state approvate per tre volte consecutive e la nuova proposta sembra identica alle precedenti - si obietta - nella formulazione e nella progettualità. Cambiano solo i promotori, al posto della Comunità Montana Parco, la Comunità del Garda». Altre obiezioni riguardavano le probabilità di successo (ritenute molto scarse) dell’immissione di esemplari nati in cattività e il rapporto di coesistenza con altre specie, dal siluro al coregone, presenti nel lago. Ma ecco la replica: «La volontà di ricandidare il progetto con Regione Lombardia che co-finanzia l’iniziativa, sostenuta anche da Regione Veneto e altre associazioni di pesca sportiva e professionale – ribatte il vice presidente della Comunità del Garda Filippo Gavazzoni - esprime la volontà di uno sforzo concreto, facendo tesoro delle esperienze pregresse e le varie professionalità specifiche oltre alle esperienze maturate nelle precedenti candidature. Il riferimento alle specie ittiche esotiche è fuori luogo: il dossier documenta l’impatto potenziale del siluro sui pesci pelagici e, a proposito del coregone, richiama le disposizioni per cui tale specie non è utilizzabile per il ripopolamento nel lago come avviene da due anni a questa parte». In merito alla questione dell'allevamento del carpione: «L’azienda che se ne occupa svolge l’attività da anni con estrema cura e competenza. Il progetto prevede comunque di testare geneticamente lo stock in allevamento che ha avuto origine da numerosi pesci selvatici, cosa che garantirà massima trasparenza e valenza scientifica». L.Sca.