Salvini: «Ora tolleranza zero» Su Tik Tok: «Ci vergogniamo»

Un vertice con tutti i parlamentari gardesani per valutare un piano sicurezza dopo i disordini avvenuti il 2 giugno. L’incontro, convocato dal sindaco Orietta Gaiulli, è in programma oggi in municipio di Peschiera. Il caso del resto è diventato nazionale. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni punta l’indice contro «femministe e certa sinistra». «Nessuna parola di sdegno», accusa, «nessuna presa di posizione forte e decisa, probabilmente per paura di mettere in cattiva luce gli immigrati». «È necessario prevedere delle contromisure per rispondere ai casi di violenza delle baby gang e lo si può fare rapidamente incardinando la proposta di legge della Lega - incalza il leader del Carroccio Matteo Salvini - che prevede di abbassare l’età di imputabilità per i minori e di contemplare l’aggravante dell’associazione per i reati commessi da minorenni». Il Pd di Desenzano commenta negativamente il comizio di Salvini, domenica in piazza Malvezzi: «Nella nostra città ha tenuto la sua solita ed autocompiacente passerella, cadendo da Roma per dare giudizi a destra e manca sulla politica locale - si legge in una nota -. Peccato però che nel suo attacco alle baby gang coinvolte nei recenti episodi vicino al lago si sia dimenticato di avere a fianco il sindaco Guido Malinverno, il quale ben poco ha fatto per rendere sicure e vivibili le vie di Desenzano». «Spiace dirlo - osserva il consigliere regionale lombardo Viviana Beccalossi -, ma quello di questi cosiddetti italiani di seconda generazione è un problema che di certo non può essere nascosto dai soliti distinguo di qualche anima bella, che se fossero stati Alpini e non figli di immigrati non se ne starebbero zitti e buoni». A cinque giorni dalla chiamata «il 2 Giugno tutti a Peschiera», quel che resta su Tik Tok sono i video con «la peggio gioventù» in azione sul lungolago di Peschiera: risse, giovani che saltano sulle auto e che fuggono dalla carica della polizia travolgendo famiglie, turisti a passeggio, camerieri al lavoro. Accanto a questi post, però, tantissimi quelli di condanna, con l’hashtag #Peschiera accompagnato da #vergogna. Sono quelli degli immigrati di seconda generazione. Tanti ragazzi di origine straniera ma nati in Italia che, dicono loro stessi, rispettano il Paese che li ha accolti e non ci stanno ad assere accomunati a chi, tra le migliaia in azione a Peschiera, «ha fatto vedere il peggio di noi».•.