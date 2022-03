Sanzioni a Mosca, incertezza sul Grand Hotel Villa Feltrinelli

Partita ufficialmente in Europa la «caccia al tesoro» degli oligarchi russi tra ville e yacht sequestrati e «congelati» dalla Guardia di Finanza. A Gargnano, sul lago di Garda, ci si interroga sul destino del Grand Hotel Villa Feltrinelli, cinque stelle lusso della galassia di Viktor Vekselberg (l’hotel fa capo a una holding di Cipro, la Camerlex Holdings Limited) proprietario e presidente della Renova Group, società russa che opera in vari settori tra cui il petrolio, alluminio, telecomunicazioni, energia ed immobiliare. Tutto tranquillo per ora in riva al lago, con i dipendenti impegnati ieri (come nei giorni precedenti) all’interno dell’imponente parco che circonda l’hotel a sistemare giardini, alberature, zone verdi e vialetti in vista della riapertura stagionale prevista dal 19 aprile al 16 ottobre. Bocche ovviamente cucite tra gli addetti anche se traspare la preoccupazione per una situazione che va monitorata di giorno in giorno. La partenza, lunedì, del direttore svizzero contribuisce peraltro ad alimentare in paese le supposizioni più disparate. «Il congelamento dell’hotel sarebbe un danno anche per l’economia locale – sottolinea il sindaco di Gargnano Giovanni Albini –Con 80 addetti impiegati stiamo infatti parlando della seconda «azienda» del nostro paese dopo l’altro cinque stelle lusso Lefay Resort che conta circa 130 addetti». Un posto, per la cronaca, non proprio accessibile a tutti i comuni mortali con prezzi che variano dai 1.450 euro a notte ai 2.750 euro della Premium Junior Suite e la cucina del ristorante affidata dal 2004 al «bistellato» chef Stefano Baiocco. Qui com’è noto, tra l’ottobre 1943 e l’aprile 1945, durante la Repubblica Sociale, Villa Feltrinelli fu residenza di Benito Mussolini, che vi risiedette con la famiglia. Dopo decenni di oblio nel 1997 l’imponente edificio costruito tra il 1892 ed il 1899 è tornato agli antichi fasti al termine di un lungo e prestigioso restauro portato a termine dal magnate americano Bob Burns che nel 2007 cedette il grand hotel a Viktor Vekselberg. Si vocifera che proprio qui, nel 2015 il magnate ospitò Vladimir Putin durante la sua visita al padiglione russo all’Expo di Milano. Nato 61 anni fa a Drohobyč in Ucraina, il barone dell’alluminio è numero 262 nella classifica dei ricchi del 2021. Risiede in Svizzera e possiede (secondo Forbes) 14 miliardi di solo patrimonio personale. Nonostante sia tra gli oligarchi vicini a Putin, non figura però nella black list dei 26 personaggi di spicco diventati miliardari alla fine degli anni ’90 con le privatizzazioni delle ex aziende di Stato ( e che si godono la vita in Europa nelle loro ville e megayacht) a cui Stati Uniti ed Europa stanno dando la caccia per congelarne i beni. Nel 2018 Vekselberg fu però già al centro di un interesse mediatico perché il suo nome compariva all’interno della lista delle persone colpite da sanzioni degli Stati Uniti in occasione della vicenda che riguardava presunte ingerenze di Mosca nelle elezioni presidenziali statunitensi del 2016. Una curiosità sull’oligarca: Viktor Vekselberg è anche il più grande collezionista al mondo di uova Fabergé, opere d'arte della gioielleria realizzate all'epoca degli zar.•.