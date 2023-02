Sempre meno acqua nel lago Ulteriore stretta sui prelievi

Sesto livello, il penultimo di sette, arancio, dove l’ultimo, quello rosso, sta ad indicare l’allerta massima in assenza di precipitazioni. Non lascia margini interpretativi lo «scenario di severità idrica» elaborato il 9 febbraio dall’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici nel distretto idrografico del fiume Po, distretto di cui fanno parte anche il lago di Garda ed il suo emissario, il fiume Mincio. «Le temperature in linea, o localmente inferiori ai valori tipici del periodo - è inoltre riportato nella nota - subiranno un progressivo aumento nei prossimi giorni». Tradotto in soldoni, niente piogge ancora all’orizzonte mentre si riducono i giorni a disposizione per rifornire attraverso le precipitazioni e in misura minore con lo scioglimento del manto nevoso, il serbatoio lacuale in vista dell’apertura della stagione irrigua che inizierà ufficialmente il primo aprile. «Non è un bel momento - analizza Gaetano La Montagna il nuovo dirigente di AiPo (l’Agenzia interregionale per il fiume Po) che sovrintende anche la regolazione dei livelli del lago di Garda - l’altro giorno in occasione della prima riunione annuale dell’Osservatorio da parte dei rappresentanti di Regione Lombardia è stato sottolineato in riferimento alla situazione dei livelli del lago di Garda che gli afflussi sono in questo periodo praticamente un terzo della portata in uscita del fiume Mincio e proprio per questo motivo; in vista della prossima riapertura della stagione irrigua stiamo valutando l’ipotesi di ridurre ulteriormente le derivazioni alla diga di Salionze». Ieri alle 14 si registravano in entrata dall’Adige 4,9 metri cubi al secondo, mentre le uscite dal Mincio come noto, da settimane sono stabili a 14 metri cubi al secondo. Mancano all’appello rispetto al 2022 oltre 60 centimetri di livello (dove ogni cm corrisponde a 3,7 milioni di mc di acqua). «La decisione passa adesso alle regioni - continua la disamina Gaetano La Montagna - noi già un mese fa abbiamo chiesto alla centrale termoelettrica di Ponti la possibilità di ridurre i deflussi da 14 ad almeno 11 mc al secondo (sotto la soglia dei 9 mc/sec non è possibile derogare) ma non abbiamo ricevuto nessun riscontro». La centrale infatti, beneficia in questo periodo, al pari del sistema ecologico del Mincio, delle attuali uscite di acqua dal Garda. L’auspicio è in una risposta in tempi brevi. «Arpa - continua La Montagna - ha confermato che le precipitazioni nevose di questo inverno sono superiori al 2022 e in primavera si potrebbe contare di questa piccola riserva. Non basterà in ogni caso se non piove». Lo scorso anno la stagione irrigua iniziò con un lago a 105 centimetri, mentre adesso il livello è a 44 centimetri. Ci vorrebbe davvero un miracolo nelle prossime settimane per recuperare il gap attuale. Gli usi idrici stabiliti dalla legge Galli del '94 prevedono in occasione di periodi siccitosi e scarsità di risorse idriche, che la regolazione delle derivazioni deve assicurare la priorità all’uso umano su quello agricolo.•. © RIPRODUZIONE RISERVATA