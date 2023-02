Serve un Commissario per l’emergenza idrica Ma con quali soluzioni?

Preoccupa sempre di più l’emergenza siccità e il Governo centrale sta riflettendo in queste ore sull’opportunità di nominare un commissario straordinario per gestire la situazione. Eventualità peraltro contemplata già nel «decreto siccità» che stava preparando nel luglio scorso, prima di cadere, il governo Draghi. Il tema verrà affrontato la prossima settimana al Tavolo interministeriale sulle crisi idriche, istituito a Palazzo Chigi, che è stato convocato per il primo marzo. «Il vertice vede protagonista tutta la squadra di governo per coordinare le strategie e rispondere alla grave crisi idrica che va profilandosi», ha dichiarato Alessandro Morelli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica. Di seguito si intavoleranno altri incontri tecnici coinvolgendo vari interlocutori, necessari a mettere in campo un piano di interventi a breve scadenza e una programmazione a medio-lungo termine. Per il lago di Garda la memoria va al 2007 quando il Commissario nominato per l’emergenza idrica dispose di riversare nei futuri periodi di crisi l’acqua dell’Adige nel lago di Garda attraverso lo scolmatore di Mori. Ipotesi che la Comunità del Garda considerò (e considera tuttora) nefasta. Per questo motivo al tempo presentò ricorso al Tar del Lazio e al Tribunale superiore delle acque, vincendolo, nonostante il contro ricorso di Confagricoltura e una raccolta di 7 mila firme degli agricoltori della pianura. Con l’arrivo di un possibile Commissario per l’emergenza idrica, la circostanza potrebbe tornare d’attualità. Le prime avvisaglie si sono peraltro già materializzate tre settimane fa al vertice organizzato a Peschiera tra la Comunità del Garda (in rappresentanza di tutti e 25 i comuni rivieraschi, più altri 15 comprensoriali, per seguire finalità di sviluppo unitario del territorio) Aipo, Consorzio del Mincio e Consorzio del Garda-Chiese con l’obiettivo di programmare linee comuni in vista della prossima estate, che si annuncia drammatica con i livelli del lago già in fase di pre-allerta. In quell’occasione il presidente del Consorzio del Mincio, Massimo Lorenzi, disse che l’apertura dello scolmatore Adige Garda sarebbe la soluzione ideale. Ma l’idea, adesso come allora, non viene nemmeno presa in considerazione dai gardesani. «Nel 2007 – ricorda Pierlucio Ceresa, segretario generale della Comunità del Garda – il Tar scongiurò questa ipotesi. Quindici anni dopo la proposta è nuovamente sul tavolo, ma scredita solo chi la propone. Lo scolmatore serve solo a scongiurare le inondazioni e il pericolo delle piene». L.Sca.