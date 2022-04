Si è spento Lucon Una leggenda del ciclismo eroico

Se ne è andato a 91 anni Giacomo Lucon, il «campione-contadino» della bicicletta bresciana degli anni ’50, pioniere di un ciclismo eroico e popolare, senza sponsor e tecnologia, fatto ancora di sogni e di fatica. Fu Lucon a quel tempo a far sognare i tifosi di Lonato con le sue vittorie brucianti, con la sua epopea umana e sportiva entusiasmante. Ma i suoi inizi erano stati davvero qualcosa di avventuroso e causale. Aveva infatti cominciato a gareggiare nell’immediato dopoguerra utilizzando una bicicletta che si era costruito da solo partendo da un semplice telaio abbandonato dai tedeschi durante l’occupazione delle scuole del paese. Qui vicino lavorava con il padre un appezzamento di terreno, proprio dietro Villa Concetta. Da qui era nato il binomio campione-contadino. Giacomo Lucon, classe 1930, giunge a Lonato dal veneto con la sua famiglia nel 1943 in piena guerra mondiale. Insieme al duro lavoro nei campi pian piano riuscì a trasformare lo sgangherato telaio lasciato dai tedeschi in ritirata in una vera bici da competizione recuperando i pezzi tra i rottami che, in quegli anni difficili, giacevano inutilizzati nelle officine della zona. La prima vittoria la conseguì sulle strade familiari di Maguzzano e poi tante altre. La sua bici è stata anche esposta in fiera a Lonato nel 2013 in un grande salone del ciclo e motociclo a lui dedicato. A ricordare la sua carriera, ma la anche la grande modestia che lo contraddistingueva, è stato lo storico Osvaldo Pippa nelle «Memorie Lonatesi», dove documenta tutte le sue vittorie. Da alcuni anni Lucon viveva da pensionato nelle campagne di Castiglione dove si svolgeranno oggi i funerali alle 14,30, partendo dalla Casa funeraria Antea. •. R.Dar.