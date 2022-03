Siccità, per il Garda un equilibrio fragile

Tengono ancora i livelli del lago di Garda nonostante l’inverno sia stato il secondo più caldo degli ultimi 40 anni, con le temperature medie su un trend di aumento di 3 gradi, e il terzo più siccitoso degli ultimi 65 anni. Soffrono gli altri laghi e il Po per l’assenza di precipitazioni, ma non il Garda. I 106 cm del lago di Garda registrati ieri sopra lo zero idrometrico di Peschiera (riempimento dell’80% con uscite regolate da mesi a soli 14 mc al secondo) non sono nemmeno lontanamente paragonabili al lago d’Idro che registra una disponibilità dell’invaso al 28,8% o al Sebino sotto di 20,5 cm con un riempimento del 6,4%. «La situazione attuale del lago non è in sofferenza e ci consente di guardare con fiducia all’apertura della stagione irrigua prevista ad aprile», spiega il segretario generale della Comunità del Garda, Pierlucio Ceresa. Ma attenzione: l’entità del manto nevoso su tutto l’arco Alpino però è prossima ai minimi e il totale dell’acqua immagazzinata è del 70% inferiore rispetto alla media stagionale. Un dato destinato a peggiorare perché l’avanzare della stagione primaverile impedisce la «ricarica» della risorsa. «Quest’anno il “serbatoio” del manto nevoso trentino che fa affluire acqua dal fiume Sarca, non c’è – continua Ceresa -. Bisogna sperare in Giove Pluvio anche se le previsioni meteo nel breve, medio periodo, non propendono per l’arrivo di precipitazioni». •. L.Sca.