Sistemato il centro storico, cambia anche la viabilità

Ieri a Gargnano, dopo due mesi di lavori per il riassetto e il rifacimento della pavimentazione nel centro storico in cubetti, ora nuova di zecca, è stato riaperto l'ingresso ai veicoli da via Roma. Non sarà in ogni caso come in precedenza perché il flusso della viabilità nell'occasione ha subìto sostanziali modifiche, soprattutto nella zona nord del capoluogo trasformata anche in questo caso completamente a senso unico, dalla periferia verso il centro. «Per tutelare la sicurezza della circolazione pedonale - è motivato dal Municipio - il nuovo assetto viario, per ora in via sperimentale, dovrebbe produrre una maggior vivibilità del centro storico con un alleggerimento dell’attuale flusso viabilistico». Via quindi all’istituzione del senso unico di marcia in via della Rimembranza, piazza Vittorio Veneto, via XXIV Maggio e via S. Martino. Per effetto delle modifiche viarie, il centro del capoluogo sarà raggiungibile come in precedenza da via Roma con prosecuzione in piazza Feltrinelli e via XXIV Maggio ma con obbligo di svolta a sinistra su via Don Primo Adami sino al semaforo posto in prossimità della Gardesana. Da nord invece si potrà raggiungere il centro scendendo da via del Ruc all’intersezione della Gardesana in prossimità dell’hotel Meandro, con prosecuzione in via della Rimembranza, piazza V. Veneto e via XXIV Maggio. Con obbligo, anche in questo caso, di svolta a destra su via Don Primo Adami sino al semaforo. I veicoli provenienti da piazza Feltrinelli in direzione via XXIV Maggio con svolta obbligatoria a sinistra su via Don Primo Adami, avranno diritto di precedenza rispetto ai veicoli provenienti da piazza V. Veneto. Detto della nuova modifica al transito veicolare per raggiungere il centro storico di Gargnano, in scaletta c’è adesso l’allargamento del tratto che dall’innesto sulla strada Gardesana in prossimità dell’hotel Meandro, conduce in discesa verso il lago fino all’intersezione con la strada di accesso al villaggio residenziale sottostante. I lavori consentiranno di rendere più funzionale e idoneo il doppio senso di marcia già esistente che dovrebbe prevedere anche la realizzazione di una rotatoria all’innesto con la 45 bis nei pressi dell’hotel Meandro.•. L.Sca.