Stazione tav sul Garda, FdI: "Impegno per il territorio"

“Sono pienamente soddisfatta dell’approvazione in Consiglio regionale della mozione che impegna la Giunta a coordinarsi con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, sollecitandolo ad attivare tutte le procedure necessarie alla realizzazione di una stazione ferroviaria per l’area del Basso Garda. Ringrazio Pietro Avanzi, assessore al bilancio nel Comune di Desenzano del Garda e presidente del circolo di Fdi che mi ha dato un quadro chiaro e completo delle esigenze del territorio, così che io potessi agire nel migliore dei modi in Regione Lombardia. Per il 2019 Desenzano, secondo i dati forniti dalla tassa di soggiorno, ha registrato 796.000 presenze, con un aumento di 11.000 unità rispetto alla tassa di soggiorno del 2018 e di 15.000 unità rispetto al 2017. Non ultimo, i numeri dei posti letto sul territorio sono aumentati di 800 unità. Parliamo quindi di una zona che, prima del Covid, era in netta crescita per quanto riguarda il turismo. A quei numeri dobbiamo fare riferimento, convinti che torneranno a salire nel post pandemia. A questo punto, se già prima l’infrastruttura oggetto della nostra mozione era necessaria per i collegamenti, adesso è ancora di più indispensabile: dopo un anno e mezzo di emergenza Covid, la Regione deve fare tutto quello che può per incentivare la ripresa del turismo”, così Barbara Mazzali, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

Di più. Prosegue Avanzi: “La stazione Tav lago di Garda si rende necessaria per lo sviluppo turistico del territorio gardesano, una delle zone più visitate del nostro Paese. La localizzazione nel territorio di Desenzano è auspicabile data la centralità strategica di viabilità e servizi e anche perché va a servire un bacino di utenza di oltre 100.000 abitanti, praticamente una piccola città. Importante per poter sviluppare ancora di più un turismo internazionale proveniente dagli scali di Milano, Bergamo e Verona. Ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco di Desenzano e con vari amministratori locali del Lago di Garda e tutti mi hanno confermato che questa importante opera potrà solo portare benefici a un territorio in pieno sviluppo e crescita. Vorrei inoltre ricordare che non andrà sottovalutato nemmeno il trasporto ferroviario tradizionale, dove il taglio di FS delle frecce su Desenzano ha creato fortissimi disagi ai residenti ma anche ai turisti. Infatti Fratelli d’Italia sul territorio si è fatta portavoce di questa necessità con svariate iniziative a tutti i livelli per riportare più treni nella stazione più importante del Garda”.