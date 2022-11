Su la tassa di soggiorno: c’è l’ok degli albergatori

Il Comune di Desenzano ha aumentato la tassa di soggiorno, in accordo con gli albergatori che hanno chiesto in cambio nuovi servizi. È il risultato del serrato confronto di questi mesi tra il presidente di Hotel Promotion Giuseppe Caccamo e la Giunta Malinverno: «Quest’anno il comparto turistico ricettivo ha registrato oltre un milione di presenze a Desenzano - spiega Caccamo, che è presidente di Assohotel Lombardia e settimane anche vice di Assohotel Italia -. Se nel 2023 andrà come ci aspettiamo, l’imposta di soggiorno produrrà un nuovo tesoretto non indifferente che andrà però investito nel miglioramento dei servizi anche a favore dei cittadini». Cosa ha chiesto il Consorzio albergatori? In primis che le zone a traffico limitate (Ztl) vengano controllate con varchi dotati di telecamere che permettano l’accesso solo ai veicoli autorizzati, l’individuazione di zone per il carico e scarico dei fornitori. Chiesta anche la presenza costante della Polizia locale. E fin qui ci siamo: l’assessore Pietro Avanzi ha già annunciato la messa in pratica di queste misure. Ma non è tutto: «È fondamentale rivedere il sistema di trasporto urbano - prosegue Caccamo -. Abbiamo chiesto un servizio di bus elettrici che colleghino la stazione al porto e svolgano percorsi differenziati. Le tratte percorse da quelli attuali non soddisfano l’esigenza dei turisti e solo in minima parte quella dei cittadini e infatti sono quasi sempre vuoti». L’imposta di soggiorno era rimasta invariata negli ultimi 3 anni e gli aumenti non saranno sempre in proporzione. I clienti degli hotel 4, 3 e 2 stelle (a 5 stelle non ce ne sono) pagheranno un euro in più: passando rispettivamente da 2 a 3 euro, da 1,5 a 2,5 e da 1 a 2, mentre gi alberghi a 1 stella passeranno da 90 centesimi a un euro e mezzo, mentre per i bed&breakfast saranno solo 10 centesimi in più (da 1,50 a 1,60). Case e appartamenti vacanza aumentano di 50 centesimi, campeggi e villaggi tra i 20 e i 5 cents. S.Avi.