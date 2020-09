Sul lago c’è Barbieri per i «Quattro hotel»

Va in onda questa sera su Sky la puntata ambientata sul Garda di «4 Hotel», la gara tv tra gli albergatori d’Italia condotta dallo chef Bruno Barbieri. In questa puntata della terza stagione iniziata il 1 settembre, sono in lizza due hotel della sponda bresciana, il boutique hotel Villa Sostaga della famiglia Seresina a Navazzo di Gargnano e lo Splendido Bay luxury spa resort hotel di Padenghe della famiglia Favalli. Dovranno misurarsi con un hotel trentino di Riva del Garda, il Du lac e du parc grand resort, ed uno di Bardolino per la sponda veneta del lago, il 4 stele superior Solho hotel. Il programma, lo ricordiamo, è strutturato come «4 ristoranti», format condotto dall’altro chef, Alessandro Borghese: Bruno Barbieri e gli altri quattro albergatori soggiornano per un giorno e una notte nelle strutture in gara, valutando gli «avversari» anche nei più piccoli particolari per e dando un verdetto in valore per la location, i servizi, le camere e il prezzo con un voto da 1 a 10. (...)

L.SCA.