Sul lago in moto d’acqua Arriva la doppia sanzione

Chissà se avranno provato a giustificarsi con la visita ai congiunti i due acquascooteristi intercettati ieri dalla Guardia costiera di stanza al porto di Salò e attivi sul lago 24 ore su 24. Durante la consueta navigazione programmata per le attività di vigilanza sul lago, una pattuglia dei militari a bordo del mezzo nautico «Alpha 058» ha fermato due potenti moto d’acqua che navigavano nelle acque davanti a San Felice del Benaco. A CARICO dei due acquascooteristi sono stati elevati altrettanti verbali per violazione del Dpcm Covid 19 e dell’ordinanza della Regione Lombardia che vieta le navigazioni ludiche. A uno dei due inoltre, sprovvisto al momento del controllo di documenti della moto d’acqua, è stata elevata anche una sanzione amministrativa per violazione del codice sulla nautica da diporto. Al termine del controllo i due acquascooteristi sono stati invitati a interrompere la navigazione e a rientrare al posto di alaggio delle due moto d’acqua. (...)

Leggi l’articolo integrale sul giornale in edicola

L.SCA.