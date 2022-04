«Sul polo del biometano daremo battaglia legale»

Non si spegne l’eco del via libera dato dal la Conferenza di Servizi al progetto di un impianto per il trattamento di tutta la Forsu della provincia di Brescia (la frazione umida dei rifiuti domestici), finalizzato alla produzione di biometano nel sito di Bedizzole. Contestano la decisione i gruppi ecologisti Comitato Cittadini, Ambiente Futuro Lombardia e Laboratorio Ambiente, sottolineando «il permanere di tutte le criticità che portarono alla prima bocciatura del progetto». Gli ecologisti si soffermano poi sulle prescrizioni richieste dalla Provincia che «riguarderanno la viabilità, totalmente non idonea a sostenere il nuovo ennesimo impianto - affermano - e le espropriazioni dei terreni, non ancora effettuate». Secondo loro «non si è tenuto conto del parere molto critico di Arpa, l’Agenzia regionale di protezione ambientale, che evidenzia come la cautela avrebbe dovuto essere prioritaria per la valutazione della sostenibilità del nuovo impianto. Nemmeno si è tenuto conto delle indicazioni di Ats, in cui si legge che “si ritiene necessario tenere in debito conto le osservazioni presentate dai singoli cittadini, dai Comitati di Cittadini, dalle associazioni ambientaliste, dal Comune di Calcinato in merito all’Impatto Cumulativo delle emissioni in atmosfera e delle emissioni odorigene derivanti dall’attività oggetto della pratica e dalle attività in essere e già autorizzate in zona». Sull’autorizzazione non sembra inoltre aver pesato «né la severa compromissione del territorio sotto diversi punti di vista rispetto ad altri, né le palesi contraddizioni nello studio di localizzazione presentato da A2A». I tre comitati ambientalisti, che si dicono «pronti al ricorso al Tar e a denunce alle Authority e alla magistratura», chiederanno nei prossimi giorni un incontro al sindaco di Calcinato, Nicoletta Maestri, l’unica ad esprimere in Conferenza dei servizi un parere contrario al progetto autorizzato dalla Provincia. Si apre dunque la strada di possibili ricorsi. F.Mar.