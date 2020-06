Sulla ciclabile sembra già alta stagione

Sono stati 12.344 i passaggi sulla famosa ciclopedonale di Limone, la grande attrazione a sbalzo sul lago, nel ponte del 2 giugno. Numeri da estate inoltrata anche senza turisti stranieri. Ogni giorno un crescendo di presenze con l’apice di 4.442 passaggi nella giornata della Festa della Repubblica: «Un po’ ce lo aspettavamo dopo la fine del lockdown perché era prevedibile che la gente avesse voglia di passeggiate all’aria aperta - commenta il vice sindaco Franceschino Risatti – ma questi numeri hanno sorpreso anche noi, essendo tutti residenti in Lombardia». Alla voce distanziamento sociale, la gente si è comportata come sulle strade, procedendo a file parallele, una in direzione nord e l’altra a monte, in direzione sud: «C’era qualche preoccupazione per gli assembramenti, ma è prevalso il buon senso». Martedì i parcheggi a Limone erano strapieni e la stragrande maggioranza della gente è partita dal paese per arrivare a piedi o in bicicletta alla pista a sbalzo sul lago. (...)

L.SCA.