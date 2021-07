Sulla nuova stazione della Tav ora è scontro ad alta velocità

Per una stazione della Tav a Desenzano, la Regione Lombardia bussa alla porta del ministero delle Infrastrutture con il primo atto ufficiale dopo il voto risicato ma favorevole, cion 34 e 30 no, del Consiglio regionale. «Realizzare la stazione Tav del Basso Garda -sostiene l’assessore regionale Claudia Terzidopo l’approvazione della mozione della presidente della commissione Trasporti, Claudia Carzeri - è strategico per il territorio. Ho scritto una lettera al commissario straordinario Vincenzo Macello e alla Direzione generale Trasporti e infrastrutture ferroviarie del ministero, evidenziando l’importanza della stazione per lo sviluppo turistico e territoriale, e chiedendo che la Lombardia venga coinvolta rispetto alle ipotesi in campo». (...)

