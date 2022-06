"Swimtheisland": in 1.300 a Sirmione per la nuotata in acque libere

Con oltre 1.300 appassionati, tra agonisti, famiglie, amatori e giovanissimi, si è conclusa a Sirmione la seconda tappa della settima edizione di Swimtheisland, la due giorni dedicata al nuoto in acque libere sostenuta da Jaked. La manifestazione, ideata da TriO Events con il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comune di Sirmione, ha coinvolto tra sabato e domenica sportivi di ogni provenienza ed età, nelle differenti competizioni in programma. Sempre più numerosi i nuotatori dall’Italia e dall’estero Castello e Basso dettano legge nella gara Short. Tettamanzi e Mao superano tutti nella Combined Swim.

La Family/Team Event (800m) se l’aggiudica la squadra “C’è da spostare una Punto Blu” (Gilda Marussich, Loris Ennio Colussi) in 11’58”. La staffetta Mwm Relay il Team Zaccarini (Enrico Cavicchioli, Andrea Ferretti, Alessia De Vincentis) in 34’30”, mentre la Short Swim (1.800m), con il passaggio sotto il ponte levatoio del castello scaligero, Mattia Castello in 21’08”, seguito da Jacopo Ceruti in 23' e Andrea De Censi in 23'15".

Tra le donne, il testa a testa al cardiopalma si chiude con Benedetta Basso (Montenuoto) che in 23'56" supera di un secondo Maria Vittoria Suisola. La Classic Swim (3.200m) è dominata da Arnaldo Bonfadini con 45'44", seguito da Leonardo Zucchetti (ASD Buonconsiglio Nuoto) in 45'53" e Giorgio Bellin in 46'07". Al femminile torna vincitrice Anna Masetti (GAM Team SSD) con 45'47", seguita da Maria Vittoria Suisola in 46'14" e Elena Piantoni (GAM Team Brescia) in 50'17".

Infine, nella Combined Swim, la combinata di Short (1.800m) e Classic (3.200m), i campioni assoluti sono Federico Mao (Asd Team Veneto) in 1h02'52" e Alisia Tettamanzi (Aeronautica Militare) in 1h03’01”, entrambi alla prima esperienza a Sirmione.